Calciomercato Napoli - "Il Napoli ufficializza i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui fino al 2025". E' questo il comunicato della SSC Napoli sul proprio sito ufficiale. Non ci sono Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic, per i due le parti sono ancora in trattativa.