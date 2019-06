Adesso è ufficiale, Leonardo torna al PSG nel ruolo di direttore sportivo. L'ormai ex dirigente del Milan è stato ufficializzato in queste ore come nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain. L'annuncio è stato dato dal club francese sui propri canali ufficiali. Con l'arrivo del brasiliano potrebbe arrivare una rivoluzione sia in entrata (con Allan da sempre nel mirino), sia in uscita (Cavani tra le possibili cessioni).