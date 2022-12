UFFICIALE - Marco Verratti rinnova con il PSG: comunicato e scadenza di contratto

Ultime notizie calciomercato - Prosegue l'avventura parigina di Marco Verratti che ha scelto di trovare un nuovo accordo col PSG: il talento della Nazionale italiana ha infatti rinnovato con il PSG.

Il club parigino ha comunicato che il centrocampista azzurro ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, con un comunicato:

Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Marco Verratti per altre due stagioni. Il nazionale italiano è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2026.

Marco Verratti è felicissimo:

"È un immenso orgoglio prolungare il mio contratto con il Paris Saint-Germain. Sono passati più di 10 anni da quando sono arrivato a Parigi, in questa città che considero la mia seconda casa. Ho sempre ricevuto molto sostegno dal club e dai tifosi sin dal mio debutto e ne sono molto grato. Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui. Spero di vincere tanti altri trofei con la maglia rossoblù".