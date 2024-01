UFFICIALE - Dendoncker è del Napoli: contratto depositato! De Laurentiis: "Benvenuto Leander"

Calciomercato Napoli - Adesso è ufficiale, Leander Dendoncker è un nuovo calciatore della SSC Napoli. Arriva dall'Aston Villa, contratto depositato in Lega per il quarto acquisto invernale del club partenopeo che arriva in prestito con diritto di riscatto.

Ad annunciare l'ufficialità dell'acquisto di Leander Dendoncker è come di consueto il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis: è arrivato anche il suo tweet. Eccolo:

Benvenuto Leander ! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 26, 2024

Ed è arrivata l'ufficialità dal sito della Lega Serie A dopo che nelle ultime ore tutti i tifosi si chiedevano perché non fosse ancora ufficiale: il contratto - si legge - è stato depositato ieri in Lega. Acquisto a titolo temporaneo, con la formula del prestito quindi.

Questo il video del suo arrivo per le visite mediche due giorni fa a Villa Stuart: