TvPlay - La Lazio si inserisce per Samardzic, offerta all'Udinese! De Laurentiis furioso, adesso riflette e vuole accelerare

Calciomercato Napoli - La trattativa che riguarda Lazar Samardzic tra Napoli e Udinese non è ancora chiusa, sarebbe nata qualche piccola frizione che, al momento, avrebbe bloccato l’affare. E la Lazio vorrebbe inserirsi, come racconta TvPlay.

Come racconta TvPlay, Claudio Lotito in persona avrebbe alzato il telefono e chiamato il papà manager di Lazar Samardzic, Mladen:

"La Lazio sembra che stia ritentando di nuovo a intromettersi, avrebbe anche chiamato l’Udinese chiedendo se avesse già chiuso col Napoli. E la risposta ha dato energia alla società biancoceleste che sta preparando una proposta sulla base di un prestito di circa 4 milioni più il cartellino di Basic, quotato 6-7, più 15 milioni a giugno, in un’unica soluzione, con una valutazione globale di quasi 30 milioni di euro. L’Udinese non ha ancora risposto no"