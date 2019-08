Tuttosport - Wanda ha rivalutato l'offerta della Roma per Icardi, il Napoli potrebbe muoversi a breve

Calciomercato Napoli - I movimenti sottotraccia di Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, tengono in apprensione non solo l’Inter, ma anche e soprattutto Juventus, Roma e Napoli. Wanda gioca un ruolo determinante nel puzzle delle grandi punte della serie A, secondo Tuttosport:

“La novità delle ultime ore - raccontano fonti argentine - è che la signora e il marito bomber hanno iniziato a rivalutare l’offerta della Roma. Più che un sì definitivo, si tratterebbe di una prima apertura.

In tutto questo intreccio di bomber e squadre, occhio al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis non molla Icardi, ma in questo momento balla tra più obiettivi (Lozano, James e Everton), e i messaggi a tinte romaniste giunti dall’Argentina nell’ultime ore potrebbero essere un modo per smuovere anche la squadra di Carlo Ancelotti. Tra indiscrezioni e movimenti sottotraccia, qualche dubbio resta. Presto, però, verranno scoperte le carte”