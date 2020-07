Tuttosport - Veretout in pole per vestire la maglia del Napoli: uno tra Demme e Lobotka è di troppo? Con la Roma ripreso il discorso anche per Under

Notizie Calcio Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Osimhen e poi? La prima scelta continua ad essere Jeremy Boga, anche se il Sassuolo lo considerare “incedibile”, a meno di un’offerta da 40 milioni. Cifra considerata eccessiva dal club azzurro che ha un’altra operazione, col Werder Brema per Rashica, intanto che si proverà a ricucire con la Roma per Under. Perché del club giallorosso piace Veretout, ormai balzato al primo posto nell’interesse del club azzurro, anche se Gattuso vede il francese meglio come playmaker: uno tra Demme e Lobotka di troppo?"