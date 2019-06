Tuttosport - Verdi ceduto? Il Napoli lo darebbe via solo con proposte choc

Il Napoli si muove sul mercato, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe voglia di regalare al suo allenatore Carlo Ancelotti i colpi necessari per garantire il salto di qualità alla squadra. Tuttavia, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, bisogna vendere o almeno dare in prestito i calciatori considerati in sovrannumero:

"Cominciando da Ounas e Verdi, che il Napoli non vorrebbe cedere, a meno di proposte choc, a differenza di Diawara. Poi, Inglese, Sepe, Grassi, tutti elementi cedibili dai quali si spera di recuperare risorse da investire sul resto del mercato, dopo Di Lorenzo"