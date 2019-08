Tuttosport - Verdi al Torino gli ultimi giorni di mercato! Ancelotti vuole averlo a Firenze, Lozano non sarà disponibile

Calciomercato Napoli - Il Napoli potrebbe aver cambiato idea per la cessione di Simone Verdi al Torino. Ma secondo Tuttosport, non è così. Fonti sia granata sia napoletane esprimevano concetti assolutamente simili, aderenti, coerenti tra loro. E ripetevano che l’operazione Verdi non è affatto saltata, ma necessita dei tempi giusti e non solo di una quadratura economica dettagliata. Ancelotti vuole a disposizione Verdi per Fiorentina-Napoli.

Verdi-Torino, operazione ancora in piedi