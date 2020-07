Serie A - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Dopo aver sfiorato il Psg nel gennaio 2019, sembra arrivato il momento dell’addio di Allan al Napoli. Per il brasiliano - non più titolare inamovibile, complici anche gli infortuni - De Laurentiis chiede 35-40 milioni, ma se il Napoli accettasse ancora la moneta di scambio Vecino, allora l’operazione per l’Inter potrebbe aver contorni più sostenibili, anche perché il brasiliano percepisce 2 milioni e non chiederebbe ingaggi alla Lukaku".