Tuttosport - Rivoluzione difesa Napoli, stasera summit ADL-Ramadani: definite le cessioni di Koulibaly e Maksimovic! Prenotati i due sostituti

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport di un vertice di mercato che andrà in scena stasera a Capri tra De Laurentiis, Ramadani, Giuntoli e Chiavelli:

"Perchè a Villa Bismark, la residenza caprese del patron, è atteso Fali Ramadani, accompagnato dal suo uomo di fiducia Pereira, per dare l’accelerazione definitiva alle trattative che non permettono al Napoli di procedere con gli altri acquisti. La più importante è la cessione di Koulibaly al City. L’incontro di questo week end sarà utile per limare gli ultimi ostacoli ad una trattativa diventata snervante e che si chiuderà con la moderata soddisfazione di De Laurentiis: 70 milioni più 2 di bonus, può considerarsi un buon affare. Poi, va chiuso il caso Maksimovic. Il serbo ha il contratto che scadrà a giugno e ha chiesto 2,8 milioni a stagione per altri 4 anni, cifra che il club azzurro non ha intenzione di garantirgli. Ramadani, agente anche di Maksimovic, sta cercando una soluzione per sistemare il suo assistito e la Fiorentina (che perderà Pezzella) potrebbe essere la destinazione più plausibile. Via Koulibaly e pure Maksimovic? Sì, la difesa del Napoli cambierà volto per intero ed in organico resterà il solo Manolas. In arrivo ci sono Sokratis Papastathopoulos che ha già trovato l’accordo con il Napoli e ora spera che l’Arsenal possa liberarlo a zero, avendo il contratto a scadenza 2021. L’altro centrale prenotato dal club azzurro è Marcos Senesi"