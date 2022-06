Tuttosport - Polveriera Napoli, cinque azzurri vogliono andare via!

L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. E ci sarebbero diversi giocatori che potrebbero andare via.

Mercato Napoli, in quanti vanno via?

Come racconta l’edizione odierna del quotidiano, quella del Napoli sarebbe una vera e propria polveriera:

“Victor Osimhen, Dries Mertens, Koulibaly (che aspetta il Barcellona) Fabian Ruiz e Politano vogliono andarsene e Insigne già partito. Intriga Luis Alberto della Lazio. Si complica Januzaj, su di lui piombano West Ham e Betis. Il Monza è scatenato, ha chiesto al Napoli Ounas e Petagna”

