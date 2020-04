Tuttosport - Non solo Napoli, anche l'Inter su Vertonghen: contatti intensificati prima della sosta

Ultime calciomercato Napoli. Jan Vertonghen è uno dei profili seguiti con maggiore interesse dal Napoli per potenziare il reparto difensivo in vista dell'anno prossimo. Il centrale belga è in scadenza con il Tottenham e la sua esperienza fa gola a molte squadre, compresa l'Inter come raccontato da Tuttosport:

Vertonghen-Napoli, anche l'Inter fa sul serio