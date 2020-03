Tuttosport - Milik al Milan per sostituire Ibrahimovic: Napoli con le spalle al muro, decisiva la volontà del polacco

Calciomercato Napoli - Al Milan si naviga a vista, il progetto rossonero potrebbe cambiare, ancora una volta. Stavolta, a farne le spese potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic: una scelta che può sembrare scellerata, ma il primo input della nuova strategia potrebbe essere proprio questo. Qualora lo svedese andasse via ci sarebbe, senza dubbio un vuoto da riempire. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione del mercato in attacco del Milan, che potrebbe incrociarsi con quello della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L’obiettivo, al momento, è già stato individuato: si tratta di Arkadiusz Milik, 26 anni appena compiuti a fine febbraio. Non esattamente un Under 25, ma comunque sufficientemente giovane per poter rientrare nel progetto che Ivan Gazidis sta portando avanti, con o senza Ralf Rangnick. Milik a Napoli guadagna 2.2 milioni di euro all’anno, e anche sotto l’aspetto economico siamo in linea con i parametri rossoneri. Infine la sua scelta di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, mette un po’ con le spalle al muro il Napoli, che sarà costretto a cederlo in estate, per non perderlo a zero euro un anno dopo, per di più non potendo nemmeno chiedere per intero il valore del giocatore (al momento intorno ai 35-40 milioni di euro), vista l’imminente termine del contratto. A questo punto diventerà decisiva la volontà del giocatore: se ha fatto capire chiaramente di non voler rimanere al Napoli, ancora non ha espresso preferenze sul fatto di rimanere in Italia o scegliere un altro campionato. Nel primo caso, il Milan potrebbe giocarsi al meglio le proprie carte, non avendo grandissima concorrenza interna".