Elseid Hysaj è entrato nel mirino della Juventus da quando si è intuito che Maurizio Sarri sarebbe potuto diventare la guida tecnica dei bianconeri. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, Andrea Agnelli e la dirigenza, però, non sarebbero affatto disposti a versare il valore della clausola di 50 milioni di euro fissata dal Napoli. Quindi in questo momento risulta difficile che l'operazione vada in porto se nona a cifre più basse.