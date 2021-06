Tuttosport - Koulibaly per ora resta, almeno fino a quando non arriverà l’offerta giusta

Calciomercato Napoli - L’edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto della situazione sul mercato in entrata ed in uscita del Napoli.

“Kalidou Koulibaly per ora resta, almeno fino a quando non arriverà l’offerta giusta. Nuno Tavares è il nome più caldo per la fascia sinistra: i partenopei hanno aumentato l’offerta al Benfica, 12 milioni più Mario Rui, ma la prima risposta del club lusitano è stata negativa, vuole 15 milioni cash. Le piste alternative portano sempre ai soliti noti: Emerson Palmieri del Chelsea e Reinildo Mandava del Lille”