Tuttosport - Juve su Icardi, ma se arrivasse Sarri potrebbe tornare Higuain: le ultime

Nuovo allenatore Juventus / Futuro Higuain - Si fanno insistenti le voci da Torino che vogliono Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri nella prossima stagione. La Juventus avrebbe tramito i suoi intermediari avviato i contatti con l'entourage dell'ex Napoli già a inizio maggio, l'incontro è avvenuto fra Paratici e Fali Ramadani, agente che fu regista del passaggio del tecnico dal Napoli al Chelsea.

Nuovo allenatore Juve, con Sarri può tornare Higuain: le ultime

Ma potrebbbe essere doppia la beffa per i tifosi del Napoli, perchè come rivela l'edizione odierna di Tuttosport potrebbe esserci un doppio ritorno in A e in particolare alla Juventus. "Quasi certamente una maglia numero 9 tornerà ad essere appesa nello spogliatoio bianconero", scrive il quotidiano nazionale sportivo. E non sarà Mario Mandzukic il centravanti e punto fermo del prossimo anno, serve un acquisto in attacco che possa esaltare Cristiano Ronaldo, che sulla questione "ha espresso il proprio parere, confermando alla società di trovarsi al meglio con un punto di riferimento offensivo".



I nomi sono due, come raccontato da Tuttosport: Mauro Icardi o Gonzalo Higuain. "La Juve per convincerci ad accettare mi aveva detto che Mauro avrebbe fatto coppia con Cristiano Ronaldo", ha raccontato Wanda Nara a dicembre, parlando del tentativo bianconero di arrivare a Icardi un anno fa. Tentativo che Fabio Paratici è pronto a bissare, stavolta con molte più probabilità di successo. Ma se arrivasse Maurizio Sarri alla Juventus? Tuttosport scrive: