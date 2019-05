Nuovo allenatore Juve, Tuttosport: "Sarri in pole, contatti con l'entourage da settimane! Spunta un indizio"

Nuovo allenatore Juve, Sarri in pole: in foto con Douglas Costa

Allenatore Juve 2019 2020, la Vecchia Signora sempre alla ricerca del dopo Allegri, la Juventus sembra essersi convinta: è Maurizio Sarri il nome per portare una scossa nell'ambiente, certi che possa essere l'uomo giusto per sostituire Massimiliano. "Il puzzle Sarri-Juve sembra ben avviato", racconta l'edizione odierna di Tuttosport, "però nel mercato nulla è sicuro fino alle presentazioni ufficiali. Ecco perché la Juventus continua a lavorare anche su piani alternativi: da Simone Inzaghi della Lazio, che è già stato preallertato a scopo precauzionale, al ct della Francia Didier Deschamps", che però non sembra propenso a lasciare i francesi.

Sarri alla Juve, ultimissime mercato Juventus secondo l'edizione odierna TuttoSport

C'è Sarri, quindi, in pole al momento per Agnelli come nuovo allenatore Juve. Tuttosport è sicuro:

"Italiano e toscano, che in bianconero porta sempre bene, ma soprattutto il tecnico del Chelsea è considerato il massimo della discontinuità rispetto allo stile di gioco del Conte Max. Bocciato il progetto di rivoluzionare la squadra - come chiedeva Allegri - alla Continassa sono orientati a rimotivare buona parte del gruppo cambiando le abitudini. Tutti motivi che hanno spinto il ds juventino Fabio Paratici a muoversi su precisi identikit: dai sogni Pep Guardiola e Jurgen Klopp (di cui parliamo sotto), a Sarri, che in questo momento è la pista più concreta. L’ex tecnico del Napoli non corre ancora da solo, però di giorno in giorno vengono segnalate in aumento le sue possibilità di succedere ad Allegri sulla panchina dei campioni d’Italia".

Sarri - Juve, spunta un nuovo indizio

La Juventus avrebbe tramito i suoi intermediari avviato i contatti con l'entourage dell'ex Napoli già a inizio maggio, quella per Sarri quindi è una trattativa già avviata da un po'. L'incontro è avvenuto fra Paratici e Fali Ramadani, agente che fu regista del passaggio del tecnico dal Napoli al Chelsea. C'è poi un nuovo indizio come sottolineano da Torino:

"A rafforzare la posizione di Sarri sono anche gli indizi delle ultime ore. La Juventus sottolinea di non avere fretta. Attendismo che un guru bianconero come Marcello Lippi interpreta come la necessità di aspettare la fine delle Coppe. Tra Europa League (il 29 a Baku) e Champions League (il primo giugno a Madrid) si sfideranno prima Sarri e Emery e poi Klopp e Pochettino. L’ex napoletano è l’unico italiano: non un dettaglio insignificante. La sensazione è che la Juventus aspetti prima di affondare per l’allenatore dei Blues un po’ per rispetto del diretto interessato, che in questo momento è focalizzato sull’Europa League e non vuole pensare a altro, e un po’ per non rischiare di irritare il club di Roman Abramovich".

Ma da Londra la volontà del Chelsea è chiara, ed è quella del patron russo e il suo braccio operativo Marina Granovskaia: l'intenzione sembrerebbe essere quella di non confermare Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, con l'approdo sempre più probabile in Blues dellla bandiera Lampard.