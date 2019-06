Vista la super valutazione fatta dal Napoli per Mario Rui (18 milioni di euro), il Torino ha iniziato a guardarsi intorno per trovare altri profili all'altezza della fascia sinistra da consegnare nelle mani di Mazzarri. Oltre alle idee che portano a Laxalt e Ouwejan (AZ Alkmaar), l'ultimo nome è quello di Murru, esterno di proprietà della Sampdoria che però Ferrero valuta almeno 15 milioni di euro. Molti anche in questo caso. A riportarlo è Tuttosport.