Icardi si vede all'Inter, rischia di stare fermo un anno! Indizio da Wanda dalla risposta a Mediaset per Tiki Taka?

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosportritaglia ampio spazio al calciomercato e alla vicenda Mauro Icardi. Dal quotidiano si legge:

Icardi per ora non ha cambiato i suoi propositi. Lui si vede ancora all’Inter, vuole abitare a Milano per non spostare la famiglia e non intende cambiare posizione, nonostante la moglie Wanda Nara - che in questi giorni dovrà dare una risposta definitiva a Mediaset per la sua partecipazione a “Tiki-Taka” o altri programmi - lo stia spingendo a valutare le ipotesi. Restare fermo per 6 o 12 mesi, infatti, rischierebbe di compromettere la carriera di Icardi che a 26 anni si trova nel pieno delle maturità calcistica. Chissà che l’arrivo - concreto - di Lukaku, e il prossimo di Dzeko, non lo convincano a valutare seriamente il suo domani. Finora l’argentino sapeva dell’interesse del club di acquistare attaccanti, ma forse non vedendoli arrivare confidava in cuor suo di essere reintegrato a fine mercato. Non sarà così. Anzi, è forte la sensazione che l’Inter, che non ha ufficializzato sul proprio sito i numeri dei nuovi acquisti (nella sezione squadra), possa ora sfilargli dopo la fascia, anche la maglia numero 9 per assegnarla a Lukaku.