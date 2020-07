Tuttosport - Fabian Ruiz-Napoli, è fatta per il rinnovo fino al 2025! Decisivo il colloquio tra gli agenti e ADL, maxi clausola: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "A proposito di rinnovi, ormai è fatta anche per il prolungamento di Fabian Ruiz, dall’attuale scadenza del 2023, fino al giugno 2025. De Laurentiis ha avuto un colloquio decisivo con i rappresentanti della You First, gli agenti del centrocampista spagnolo e hanno trovato il punto d’incontro su un accordo da 3 milioni stagionali più bonus, mentre il Napoli potrà fissare sul nuovo contratto una clausola rescissoria da almeno 100 milioni di euro. Fabian ha accettato di restare a Napoli anche per una ragione singolare: ha atteso di capire se il suo amico Dries Mertens trovasse l’accordo, prima di dare il “la” ad i suoi agenti per fare lo stesso".