Tuttosport - Di Lorenzo via da Napoli per due motivi, piace in Premier e Liga ma la Juventus ha un'arma segreta

Calciomercato SSC Napoli - Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli che ha abdicato al ruolo di campione d’Italia in carica, è un obiettivo di mercato della Juventus come racconta Tuttosport.

Di Lorenzo obiettivo Juventus

L’ipotesi di un trasferimento di Giovanni Di Lorenzo in bianconero, impensabile soltanto fino a poche settimane fa, si sta facendo via via più concreta: