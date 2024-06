Tuttosport - Chiesa via dalla Juventus? Spunta l'ipotesi Saelemaekers

Prende forma una opportunità per il mercato della Juventus. Alexis Saelemaekers, attaccante atipico belga che ha chiuso l’ultimo campionato festeggiando la conquista della Champions League col Bologna. Ne parla Tuttosport.

Con l’arrivo di Italiano al posto di Motta, nuovo sposo della Juventus, il belga non verrà riscattato dai rossoblù:

"Ha imparato a interpretare al meglio il ruolo secondo i dettami che predilige Thiago Motta: dunque inserimenti all’interno, verticalizzazioni, coperture in fase di non possesso oltre a personalità nel cercare la via del gol con tiri dal limite.

La Juventus a livello di esterni si deve muovere, ora che la posizione di Chiesa è diventata più fluida che mai visto che non si trova l’intesa per il prolungamento del contratto che scadrà alla fine della prossima stagione"