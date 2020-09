Tuttosport annuncia: tra una settimana Koulibaly sarà del City, le cifre del bonifico! Giuntoli ha bloccato il sostituto in Olanda

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport dell'accordo trovato per il passaggio di Kalidou Koulibaly al Manchester City.

"Poi, tra una settimana, sarà la volta di Koulibaly. Il centrale senegalese è già promesso al City. Il bonifico per il cartellino di Koulibaly sarà di 65 milioni, con 5 di bonus, ed un istante dopo il ds Giuntoli andrà in Olanda per chiudere col Feyenoord l’acquisto di Marcos Nicolás Senesi Barón. Sarà lui il sostituto di Koulibaly, difensore possente e dinamico, 23 anni di Concordia, in Argentina. Il Feyenoord chiede 25 milioni, ma a quota 20 si chiude in un lampo".