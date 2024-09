Tuttosport - ADL sollecitato da Conte sul mercato, 150mln investiti convinti che ci sarebbe stata la cessione di Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - La domanda che gira negli ambienti del mercato è la seguente: l’arrivederci di Osimhen al Napoli è stato davvero un grande affare per il presidente De Laurentiis? Se lo chiede Tuttosport.

ADL sollecitato da Conte sul mercato

Il Napoli ha risparmiato il suo stipendio, però al prezzo di un trasferimento in prestito a zero euro, senza nemmeno un bonus da incassare: "In più, nell’ultima settimana il patron ha dovuto aprire la cassaforte e fare (sollecitato quotidianamente da Antonio Conte) un mercato da circa 150 milioni di euro. Investimento notevole fatto nella convinzione che alla fine ci sarebbe stata la cessione di Victor. Invece no, e a conti fatti,chi ha ricevuto il beneficio minore è stato proprio il Napoli".