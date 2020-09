Calciomercato - Tutti vogliono il talento del Sassuolo Jeremie Boga, come racconta Tuttosport:

“Anche il Rennes si è messo in coda, insieme a mezza Serie A con in testa il Napoli che ha la carta Ounas per provare a convincere i neroverdi, che hanno già preso Schiappacasse, anche se la dirigenza emiliana ha ribadito che lascerebbe partire i propri gioielli solo in presenza di offerte economiche davvero irrinunciabili”.