Tutti pazzi per Dedic, era fatta con la Lazio! Ecco perché è saltata, Napoli in corsa | ESCLUSIVA

Amar Dedic, duttile esterno del Salisburgo nel mirino della SSC Napoli per l’eventuale sostituzione di capitan Giovanni Di Lorenzo e’ stato vicinissimo all’approdo in Italia nelle scorse settimane.

Calciomercato Napoli

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it il giovane bosniaco Dedic aveva un accordo totale con la Lazio. C’era l’accordo anche tra Lotito e il Salisburgo per un affare virtualmente chiuso tra i 15 e 18 mln. A far sfumare la trattativa e’ stato l’addio di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste.

Dedic infatti era una richiesta del coach croato.

Adesso si è scatenata una vera e propria asta, diversi top club sono sulle tracce del giocatore, il Napoli lo monitora in attesa di capire cosa succederà con uno dei suoi giocatori simbolo. Seguiranno aggiornamenti