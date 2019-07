AS - Trippier è arrivato a Madrid, firma in arrivo con l'Atletico: il Napoli l'ha trattato 2 mesi e poi mollato

Calcio mercato Napoli, l'ex obiettivo Kieran Trippier è arrivato a Madrid. Secondo quanto riportato dai colleghi di AS, il terzino inglese è giunto nella capitale iberica in attesa della fumata bianca per il suo passaggio all'Atletico. Il laterale destro del Tottenham era stato lungamente accostato a Napoli e Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Il club partenopeo l'ha trattato per oltre due mesi prima di fiondarsi su Giovanni Di Lorenzo. Addirittura c'è chi aveva riportato di un blitz della moglie in città per visitare le strutture più adeguate per l'istruzione dei figli. Purtroppo non sarà del Napoli,