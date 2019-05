Traorè-Napoli, nessuna trattativa in corso: spunta pressing Atalanta. Si raffredda la pista Lazzari: la situazione [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio Napoli - Il nome di Hamed Junior Traorè in queste ore è circolato in orbita Napoli. Dopo l'affare ormai chiuso tra la SSC Napoli ed Empoli per Giovanni Di Lorenzo, è circolata la voce di un forte interesse del club partenopeo per il forte classe 2000.

Traorè, piace al Napoli ma ancora nessun contatto

Secondo quanto raccolto in esclusiva dal nostro portale, Cristiano Giuntoli pur stimando Traorè non lo ritiene una priorità ed al momento non è stato imbastito alcuna trattativa. Il Napoli vuole innanzitutto capire come andrà a finire la vicenda legale sul contratto firmato (ma non depositato) a gennaio tra Fiorentina ed Empoli. Il presidente Corsi ieri ha dichiarato che tale accordo è di fatto nullo. Solo quando tutto sarà chiarito, gli azzurri potrebbero eventualmente pensare a Traorè ma come investimento alla "Inglese" per il futuro. Per ora, meglio ribadirlo, non c'è nessuna trattativa in corso. Occhio però anche ad altre squadre pronte a chiudere subito: l'Atalanta in primis.

Su Lazzari

L'altro nome uscito da mesi è quello di Manuel Lazzari della Spal. Il Napoli, con l'acquisto di Di Lorenzo, si è defilato dalla corsa all'esterno destro allenato da Leonardo Semplici. La pista si è raffreddata nelle ultime settimane. Sul calciatore ci sono Lazio, Torino, Roma, Fiorentina e squadre estere.

