Ultimissime Calcio Napoli - Rinforzo per Walter Mazzarri in vista della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter: si tratta di Hamad Traoré, il neo acquisto sbarcato ieri in Arabia Saudita come mostrato in esclusiva video da CalcioNapoli24.it. Primo allenamento oggi con i nuovi compagni di squadra dove spicca subito in maglia azzurra.