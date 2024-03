Traorè, prime mosse del Napoli per la conferma in azzurro: ecco la strategia

Calciomercato Napoli, spuntano le prime strategie per confermare Hamed Junior Traoré in azzurro. Lo annuncia Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, la strategia per confermare Traorè

Acquistato lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, l’intenzione del club è di puntare anche anche per il futuro sull'ex Sassuolo ma in realtà a cifre differenti. La strategia è la stessa attuata anni fa con Frank Anguissa: far scadere i termini del riscatto per intavolare una nuova trattativa col Bouremouth ma a cifre differenti.

Gli uomini del mercato azzurro, capitanati da Maurizio Micheli, ne stanno già parlando con l'entourage per sondare anche la disponibilità del ragazzo nel proseguire l’avventura campana. Ma non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista.