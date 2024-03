Anguissa rimesso al centro del villaggio da Calzona: col suo atteggiamento gli ha dato luce

Napoli - Anguissa torna ad essere quello vero e autentico grazie a Calzona che gli ha dato luce con il suo gioco e atteggiamento. Il centrocampista è tornato ad essere al centro del progetto tattico in mezzo al campo. Ha alzato il baricentro della squadra e ha ridato al Napoli il piacere di comandare. Col sorriso, l’equilibrio tattico e la qualità: così ha ritrovato i campioni d’Italia. Lo scrive Gazzetta:

E ora che anche la condizione fisica è migliorata, Anguissa sta ricominciando a mettere qualità nelle sue giocate: il tacco con cui ha liberato Rrahmani al tiro in area di rigore contro il Sassuolo è una perla di rara bellezza che evidenzia un bagaglio tecnico troppo spesso sottovalutato. A Frank adesso manca il gol (uno in stagione, ma in Champions in casa del Real) ma l’ultima svolta di una stagione in chiaroscuro, ma Napoli ha ritrovato una sua colonna e anche per questo è tornata a credere in una rimonta difficilissima ma ancora possibile. Gli eroi dello scudetto hanno ritrovato il piacere di divertire e divertirsi, la fame di vittoria, la voglia di non mollare. Tra Torino e Barcellona, Calzona potrebbe cambiare diversi uomini ma non toccherà i due perni della mediana: sono tornati gli intoccabili, Napoli si sente al sicuro.