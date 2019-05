Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoi24: "Empoli e Juve stanno definendo l'acquisto di Traorè. I bianconeri verseranno 15 milioni ai toscani. Affare in dirittura d'arrivo. Beffata la concorrenza, ma tra questi club non c'era il Napoli. Giocatore non adatto al 4 4 2. Questo giudizio del settore tecnico azzurro"