Traorè è appena arrivato a Napoli! Nuovo acquisto ufficiale, ecco dove si trova | VIDEO ESCLUSIVO

Traorè è arrivato a Napoli! Il nuovo acquisto è appena arrivato alla stazione e adesso si dirigerà all'Hotel Serapide di Pozzuoli, ora anche le firme sul contratto che hanno ufficializzato definitivamente il suo trasferimento in maglia azzurra.

Traorè a Napoli

CalcioNapoli24 vi mostra in esclusiva il video dell'arrivo di Hamed Junior Traore a Napoli, grazie alle immagini del nostro inviato sul posto Ilario Covino. Dopo le visite mediche nella giornata di ieri, adesso Traore è pronto a tuffarsi in questa nuova esperienza partenopea e attenderà la squadra di ritorno dall'Arabia Saudita, sempre che il club non decida di convocarlo subito in caso di qualificazione alla finalissima di lunedì.

Guarda il video su Calcio Napoli 24.