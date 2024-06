Totti, l'ex agente: "Osimhen? Se lo vendi a questa cifra è già tanto. Papà Kvara pericoloso..."

Calciomercato Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, ex direttore sportivo della Roma ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da 1 Station Radio.

Calciomercato Napoli, ultimisisme su Osimhen e Kvara

Come giudica le situazioni Osimhen e Kvaratskhelia? "Su Osimhen dico che bisognava vendere quando hanno offerto oltre cento milioni al Napoli, l'anno scorso. In un anno non ha avuto grandi prestazioni, deprezzandosi di almeno quaranta milioni. Oggi, se lo vendi a settanta milioni, è già tanto. Situazione simile a quella di Belotti a Torino. Su Kvara non conosco bene i particolari della storia, ma posso dire che, in questo momento, c'è un po' di confusione da parte di chi lo gestisce, procuratore e padre. Il papà, da ciò che ho capito, è uno di quei padri pericolosi che girano nel calcio, tipo quello di Samardzic. Situazioni che si ripresentano ciclicamente nel mondo del pallone".