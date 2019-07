Calciomercato Napoli - Bagagli pronti pure per Lorenzo Tonelli, che dopo essere stato vicino al Lecce piace adesso anche al Brescia. Rimane invece in stand by l’albanese Hysaj, che il presidente non ha alcuna intenzione di svendere e andrà dunque via solo in cambio di un’offerta ritenuta congrua dal Napoli. Lo rivela l'edizone odierna di Repubblica.