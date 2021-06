Calciomercato - La Fiorentina potrebbe essere vicina al suo nuovo allenatore. La trattativa per Vincenzo Italiano pare essersi sbloccata, stando a quanto raccolto da TMW. Attesa in serata la chiusura definitiva. L'allenatore nativo di Karlsruhe, dopo la rottura con lo Spezia, viaggia dritto verso il club viola, ma senza il suo staff, del quale si potrebbe parlare solo in un secondo momento.