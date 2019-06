Novità dell'ultima ora da Bergamo, la rivela Tuttomercatoweb.com. Due sorrisi per Gian Piero Gasperini: la Dea ha blindato Josip Ilicic e Alejandro Gomez. Per entrambi contratto fino al 2023: per lo sloveno, in rete anche stasera in Nazionale, 1,6 a stagione più bonus. 2 i milioni, più bonus, nelle casse del Papu. E l'Atalanta giocherà la Champions con l'attacco della stagione dei miracoli...