TMW - Sirigu-Fiorentina, slitta la chiusura dell'affare: c'entra Salernitana-Napoli

Calciomercato Napoli - Salvatore Sirigu passerà in prestito alla Fiorentina, ormai è tutto definito: prestito secco e affare in dirittura d'arrivo. Ma l'annuncio slitta di qualche giorno: non dovrebbe avvenire prima di questo weekend di Serie A.

Sirigu-Fiorentina, slitta l'annuncio: il motivo

A raccontare il motivo del mancato imminente annuncio di Sirigu alla Fiorentina è TMW:

"Slitta di qualche giorno il passaggio di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, una trattativa che non è comunque in dubbio e che verrà portata a termine all'inizio della prossima settimana. Oltre a dover limare gli ultimi dettagli, il ritardo è dovuto anche all'ormai prossimo turno di campionato che coinvolgerà i viola contro il Torino e il Napoli con la Salernitana. Questione di pochi giorni e l'affare verrà concluso".