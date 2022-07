Calciomercato Napoli - Notizie di calciomercato su Petagna che può firmare con il Monza nelle prossime ore. Pronto a partire l'effetto domino degli attaccanti. Ci sono novità importanti da Tuttomercatoweb che svela come in questi minuti il Monza stia chiudendo per Andrea Petagna. Affare a un passo in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, il Napoli è subito pronto a investire tutto su Giovanni Simeone dell'Hellas Verona. Un domino che si può sbloccare già nelle prossime ore.