TMW - Osimhen-PSG, al momento è solo un'ipotesi per il post Mbappé: la situazione

Calciomercato Napoli - Nell'editoriale per TMW del direttore ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, si parla dell'interesse del PSG per Victor Osimhen:

"L’addio di Mbappé (che stavolta sembra essere quello definitivo) potrebbe innescare un interessante giro di attaccanti. È chiaro che il Paris Saint Germain dovrà cercare di sostituirlo al meglio con un’altra forte punta. Il club francese sta già riflettendo per capire quale possa essere il profilo giusto anche per il gioco di Luis Henrique. Tra i vari osservati speciali c’è anche Osimhen. L’attaccante nigeriano (arrivato tra l’altro con la sua Nazionale in finale di Coppa d’Africa) ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026 con una clausola da 120-130 milioni di euro. Al momento è solo un’ipotesi, tenendo tra l’altro presente che Osimhen ha molti estimatori anche in Premier League. Vedremo se più avanti I riflettori del Psg si accenderanno su di lui o su qualche altro profilo".