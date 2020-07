TMW - Osimhen è più lontano dal Napoli, il Liverpool è la formazione più vicina a prendere il nigeriano

Victor Osimhen è più lontano dal Napoli, come conferma Tuttomercatoweb:

"Gli incontri in Sardegna, i summit, una trattativa che sembrava a un passo e poi lo stop. Il cambio d'agente del giocatore e un affare relativo alla punta del Lille che è andata in fase di stallo. Già nella giornata di ieri sono arrivati con insistenza i rumors degli inserimenti inglesi sul ragazzo e sembra il Liverpool di Jurgen Klopp la formazione più vicina a prendere il nigeriano"

Ultime mercato Napoli - Il Liverpool si fionda ufficialmente su Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille ed obiettivo del Napoli in sede di calciomercato. Ne parla a CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato.

"Il presidente del Lille Gerard Lopez ed il direttore sportivo Luis Campos hanno avuto un primo contatto con il Liverpool, ed il Napoli é al corrente della trattativa: il calciatore, lo diciamo da due mesi, ha sempre sognato la Premier League quindi antepone il Liverpool al Napoli.

Non è più un discorso economico ma di ambizioni: il Liverpool sarebbe pronto a garantire uno stipendio comunque più alto, Osimhen sogna sette milioni di euro o giù di lì, mentre la valutazione del cartellino sarebbe quella già fissata con Aurelio De Laurentiis: 60 milioni di euro, ma forse senza bonus.

Doccia fredda per tutto l'ambiente azzurro: se il Liverpool andrà avanti sarà quasi impossibile ingaggiare il nigeriano. Sullo sfondo resta il Manchester United, ma con il Lille si è fatto vivo solo il Liverpool. Il Napoli resta in stand by e attende novità dal Lille"