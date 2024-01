TMW - Ngonge-Napoli, distanza col Verona ma può arrivare l'accelerata: operazione legata a Zerbin, Lindstrom resta

Calciomercato Napoli - "Porte girevoli in casa Napoli, club che in questi primi dieci giorni di mercato ha definito la cessione di Elmas e l'acquisto di Mazzocchi, ma conta di definire almeno altri tre acquisti entro il prossimo 31 gennaio", a scriverlo è Tuttomercatoweb che aggiorna sulla situazione Ngonge:

"Nel frattempo, però, si valutano anche delle mosse in attacco e come vi abbiamo raccontato ieri sono in corso contatti per l'acquisto dall'Hellas Verona di Cyril Ngonge, attaccante belga classe 2000. Al momento tra le parti c'è distanza: la società scaligera valuta il suo cartellino dodici milioni di euro, il Napoli non più di 7-8. Ma i contatti vanno avanti e un'accelerata è possibile anche perché a questa operazione è legato il prestito di Alessio Zerbin, promesso sposto al Frosinone.

Non ci sono novità, invece, in merito al futuro di Matteo Politano e Jesper Lindstrom. L'attaccante della Nazionale ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025, non è interessato alla ricca offerta dell'Al Shabab e da De Laurentiis ha ricevuto rassicurazioni circa il rinnovo del contratto nelle prossime settimane. Discorso diverso per Lindstrom. Arrivato in estate dall'Eintracht Francoforte per 30 milioni di euro, il calciatore classe 2000 non ha al momento offerte e in virtù di un contratto stipulato quando ancora era in vigore il Decreto Crescita non è conveniente valutare l'ipotesi di un prestito. D'altro canto, impensabile che dopo sei mesi da meteora qualcuno possa offrire i soldi spesi in estate dal Napoli. Aspetti che lo spingono verso la permanenza, anche se il danese è oggi l'ultima scelta per l'attacco di Walter Mazzarri".