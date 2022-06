Tmw - Napoli su Colwill del Chelsea: Giuntoli a lavoro, lo paragonano a Van Dijk

Calciomercato Napoli - Il Napoli prova il colpo in difesa in vista della prossima stagione e del futuro. Giuntoli prova a prendere il nuovo Van Dijk, è Levi Colwill difensore del Chelsea classe 2003. Ha appena concluso una ottima stagione con la maglia dell'Huddersfield, in Championship. Come riportato da Tmw, in Italia ci sono club particolarmente interessati al suo profilo: lo apprezza Giuntoli del Napoli così come Massara del Milan. Piace e non poco anche all'Atalanta del nuovo duo Congerton-D'Amico.