Calciomercato Napoli - Jan Vertonghen l'ultima idea del Napoli. Il difensore belga si è appena separato ufficialmente dal Tottenham dopo il contratto in scadenza. Otto stagioni in Premier League per il calciatore che ora potrebbe finire in Serie A. Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, oltre a Inter e Roma c'è anche il Napoli. In caso di addio di Kalidou Koulibaly, sempre più verso il Manchester City, gli azzurri punterebbero sul centrale ex Tottenham.