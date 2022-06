TMW - Monza, offerta al Verona per Casale: le cifre

Calciomercato Napoli - Il Monza è sempre più attivo sul mercato. Dopo l’arrivo di Ranocchia, il club di Berlusconi sta cercando di chiudere per un altro difensore. In questo momento è in pole position Nicolò Casale. Su di lui lavora da tempo la Lazio ma, nelle ultime ore, il Monza si è fatto avanti pesantemente con un’offerta di 10 milioni di euro comprensivi di bonus. E adesso attende una risposta dall'Hellas Verona.

Offerta Monza per Casale

Il Monza dunque ha offerto 10 milioni per il cartellino di casale. Sul difensore c'è da tempo anche il Napoli così come la Lazio di Maurizio Sarri che cerca un difensore centrale titolare per la prossima stagione.