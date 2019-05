Attenzione al futuro di Mario Rui.Il terzino della SSC Napoli è finito nel mirino del Benfica,alla ricerca dell'erede di Grimaldo. Il terzino spagnolo ha richieste in Premier League ed in Spagna e la società portoghese prova a cautelarsi. Nel mirino, infatti, proprio il calciatore del Napoli e Federico Dimarco, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Parma nell'ultimo campionato. A riportarela notizia la redazione di Tuttomercatoweb.com.