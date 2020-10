Verona a caccia di un attaccante. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, se il club scaligero non dovesse arrivare a Nikola Kalinic, l'alternativa porterebbe a Fernando Llorente, in uscita dal Napoli e nome più caldo dopo il croato: la trattativa è già in piedi. Capitolo difensore: non appena la Fiorentina definirà l'arrivo di Martinez Quarta, dalla Toscana è pronto ad arrivare in gialloblù Federico Ceccherini.