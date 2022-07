Tmw - Il Napoli non molla Kim: ADL pronto a pagare la clausola, c'è un ostacolo

Calciomercato Napoli - Ultimissime sul trasferimento di Kim al Napoli. Arrivano le ultime notizie da Tuttomercatoweb sul futuro del calciatore sudcoreano del Fenerbahce vicinissimo al Rennes.

Napoli: rilancio di ADL per Kim

Come rivelato dai colleghi di Tmw, Aurelio De Laurentiis si è convinto ed è pronto a pagare i 20 milioni di clausola per prendere Kim. Restano però da superare degli ostacoli e dei dettagli sul contratto di Min-Jae ancora non risolti e in Francia c'è il Rennes in pressing. I francesi pagheranno la clausola al Fenerbahce, la trattativa col giocatore è altrettanto aperta ma lo stesso sudcoreano al momento aspetta che si risolva prima la distanza sul contratto col Napoli.