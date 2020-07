Ultime calciomercato Napoli. Victor Osimhen si avvicina nuovamente alla maglia azzurra. Il calciatore del Lille, obiettivo di mercato dichiarato degli azzurri, vive ore concitate per il suo futuro: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il classe '98vorrebbe rispettare quel gentlemen's agreement stretto col ds Giuntoli in Sardegna ma il Liverpool ha un potere economico molto importante e in questo momento la corsa sembra essere proprio tra Reds e azzurri.